YouTube moet anti-islamfilm Innocence of Muslims weghalen

Google moet de anti-islamfilm Innocence of Muslims verwijderen van zijn videodienst YouTube. De omstreden film heeft eerder in de Arabische wereld tot een golf van protest en geweld geleid.

Het Amerikaanse hof van beroep stelde woensdag actrice Cindy Lee Garcia in het gelijk, die in Innocence of Muslims speelt en een zaak had aangespannen tegen onder meer Google en de Amerikaans-Egyptische producer Nakoula Basseley Nakoula. De actrice vond dat haar copyright was geschonden.

Bijrol

Garcia zou een bijrol hebben in een film met de werktitel Desert Warrior (woestijnstrijder), en verdiende ongeveer 500 dollar voor drieënhalve dag filmen. De film Desert Warrior kwam er nooit, en haar scène werd in plaats daarvan gebruikt in Innocence of Muslims.

Garcia zag de film voor het eerst toen deze al op YouTube stond, en kwam er toen achter dat teksten zo waren bewerkt dat zij ineens vroeg ‘Is jouw Mohammed een kindermisbruiker?’, staat op de website cnn.com.

‘Garcia werd misleid tot het verstrekken van een artistieke prestatie, die werd gebruikt op een manier die ze nooit had kunnen voorzien. Haar onbewuste en ongewilde opname in Innocence of Muslims leidde tot ernstige doodsbedreigingen,’ ordeelt het hof.

Google vindt dat de film deel is gaan uitmaken van het publieke debat en wil het vonnis aanvechten.

Protesten

In de film Innocence of Muslims wordt de profeet Mohammed neergezet als een vrouwenverleider, komiek, moordenaar en kindermisbruiker. De film is zwaar omstreden, omdat in de islam het verbeelden van Mohammed verboden is en deze weergave als ernstige heiligschennis wordt gezien.

In 2012 leidde film tot een golf van felle protesten in onder meer het Midden-Oosten, Noord-Afrika en India. Bij rellen in de Libische stad Benghazi kwamen de Amerikaanse ambassadeur en drie medewerkers om het leven.

