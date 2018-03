12 Years a Slave beste film, Gravity wint meeste Oscars

12 Years a Slave heeft zondagnacht de Oscar voor beste film gewonnen. Het drama van regisseur Steve McQueen versloeg in de belangrijkste categorie concurrent Gravity, die de meeste Oscars in de wacht sleepte. In totaal won de laatstgenoemde film zeven beeldjes.

12 Years a Slave won naast de prijs voor beste film ook de prijzen voor beste scenario en beste vrouwelijke bijrol, voor actrice Lupita Nyong. Het drama gaat over een vrije donkere Amerikaanse man die in 1840 wordt ontvoerd en twaalf jaar moet werken voor een sadistische plantage-eigenaar.

Bijrol

Het waargebeurde drama Dallas Buyers Club won net als de film van McQueen drie Oscars. Hoofdrolspeler Matthew McConaughey werd bekroond voor zijn rol als heteroseksuele aidspatiënt en Jared Leto won de prijs voor beste bijrol voor zijn vertolking van een stervende transgender.

Het was de eerste keer dat McConaughey en Leto waren genomineerd voor een Oscar. De film kreeg ook de award voor beste make-up.

Cate Blanchett won een Oscar voor beste actrice. Zij werd bekroond voor haar rol van manisch-depressieve rijke vrouw in de tragikomedie Blue Jasmine van regisseur Woody Allen. Het was de tweede keer dat de actrice de prestigieuze prijs in ontvangst mocht nemen.

Beste regie

De prijs voor beste regie ging naar Gravity-regisseur Alfonso Cuaron. De film, die verhaalt over twee astronauten die losraken van hun station, won ook Oscars in de zogenoemde technische categorieën.

Het beeldje voor beste buitenlands film ging naar het Italiaanstalige tragische komedie La Grande Bellezza. De film over een journalist die mijmerend door Rome loopt en zijn leven overdenkt, versloeg onder meer de Belgische, door Nederland gecoproduceerde inzending The Broken Circle Breakdown en de Palestijnse thriller Omar van de Palestijns-Nederlandse regisseur Hany Abu-Assad.

De beste animatiefilm werd de Disney-film Frozen, die ook de prijs voor het beste lied won. De verfilming van The Great Gatsby won de Oscars voor beste kostuums en beste art direction.