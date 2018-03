Dirigent Haitink breekt met Concertgebouworkest door conflict

Dirigent Bernard Haitink is niet van plan nog iets te doen voor het Koninklijk Concertgebouworkest. Haitink voelt zich ‘haast vernederd’ door de huidige directie, die hem bij de viering van het 125-jarig bestaan van het Concertgebouw en -orkest ‘totaal heeft genegeerd’.

‘Het schijnt ze niet te interesseren,’ zegt de 85-jarige Haitink tegen Het Parool. Hij verwijt algemeen directeur Jan Raes en Joel Fried, artistiek directeur een gebrek aan ‘interesse in de traditie’.

Titel

Haitink draagt sinds 1999 de titel eredirigent, en wilde deze titel teruggeven maar ‘dat mocht niet’. ‘En dan is er maar iets kleins en onplezierigs voor nodig om te zeggen: dan doe ik het helemaal niet meer. En dat is gebeurd.’

Haitink was 28 jaar chefdirigent bij het Koninklijk Concertgebouworkest. In 2016 is het zestig jaar geleden dat hij er zijn debuut maakte. Er is nog niet gesproken over een eventuele viering daarvan. ‘Er zijn geen afspraken. Ik denk dat ze al zijn volgeboekt.’

Teruglezen in Elsevier

Het Koninklijk Concertgebouworkest speelt nooit te hard, zegt directeur Jan Raes (54), en het is flexibel voor de dirigent. De zoektocht naar een nieuwe dirigent is gaande. Lees het hele interview met Raes online (alleen voor abonnees). Bestel Elsevier nu in de Appstore of neem een abonnement.

Respect

De relatie tussen Haitink en de musici van het orkest is nog steeds goed. Toch is Haitink niet van plan terug te keren zolang er een directie is waarmee hij ‘geen relatie’. Het orkest laat in een reactie weten zich te herkennen in de woorden van Haitink en de musici zijn zeer ontevreden over de gang van zaken.

Raes laat weten dat hij het ‘ontgoochelend’ vindt dat Haitink ‘dit via de krant’ speelt. Hij benadrukt ‘ontzettend groot respect’ voor Haitink te hebben en zal hem ‘de hand blijven reiken’. ‘Hij is hier heel welkom.’