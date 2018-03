Lees Elsevier Weekblad via de app

Met een digitaal abonnement op Elsevier Weekblad leest u onbeperkt alle artikelen en edities uit het weekblad op uw tablet of smartphone. Om Elsevier Weekblad digitaal te kunnen lezen via de app, dient u zich eenmalig te registreren. Hieronder wordt in enkele stappen uitgelegd hoe u dit kunt doen.

Stap 1: Download de app

Download de app in de App Store voor iOS-apparaten of Google Play voor Android-apparaten

Stap 2: Maak een account aan

Registreren

Open de app en klik in de menubalk op “meer”

Klik op “Inloggen”

Selecteer de optie “Registreren” om een account aan te maken

Vul uw e-mailadres in en kies een wachtwoord (minimaal 7 karakters)

Klik op de groene button “Registreren”

U ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met een link om uw registratie te bevestigen. Na het voltooien van uw registratie kunt u een profiel aanmaken.

Profiel aanmaken

Klik na het voltooien van uw registratie op “Open de app”

Ga naar uw ‘Profiel’

Vul uw naam, achternaam en e-mailadres in

Kies een gebruikersnaam

Klik op “Claim uw abonnementen”

Vul uw postcode en abonneenummer in. Uw abonneenummer vindt u in de welkomstmail die u van ons heeft ontvangen.

Klik op de groene button “Claimen”

Gefeliciteerd! U kunt nu alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen via de app!

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt altijd bij onze klantenservice terecht. Mail ons via klantenservice@elsevierweekblad.nl of neem tijdens werkdagen telefonisch contact op via het nummer 085 – 8888 151.