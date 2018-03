Dit zijn Trumps plannen voor eerste 100 dagen als president

Via een videobericht op YouTube sprak de nieuw gekozen Amerikaanse president Donald Trump gisteravond de Amerikanen toe. Hij heeft nog geen persconferentie gehouden en zette in het filmpje zijn plannen uit voor zijn eerste 100 dagen in het Witte Huis.

De wereld moet Trump een kans geven, vindt ook Obama

De boodschap van de president-elect is nog steeds duidelijk: ‘Het basisprincipe van mijn beleid zal zijn dat we Amerika op de eerste plek zetten.’ Hij is vooral van plan werk te maken van zijn beloftes over de economie van Amerika, en wil miljoenen banen creëren.

TPP: een potentiële ramp?

Zodra Trump in het Witte Huis zit, wil hij direct een einde maken aan het handelsakkoord Trans-Pacific Partnership, dat Amerika onlangs sloot met Australië, Canada, Japan, Maleisië, Mexico, Peru, Vietnam, Chili, Brunei, Singapore en Nieuw-Zeeland. In plaats van het verdrag wil hij nieuwe handelsakkoorden tekenen met individuele landen.

Het verdrag is een ‘potentiële ramp’ voor de Amerikaanse economie, en het strookt niet met de protectionistische plannen van Trump om vooral banen te creëren binnen de Verenigde Staten. Zo wil hij ook een einde maken aan de bureaucratie en strenge regeltjes op de Amerikaanse energiemarkt, die volgens de president-elect voor minder banen zorgen.

Geen woord over de muur

In de energiesector en andere industriële takken moeten miljoenen goed betaalde banen worden gecreëerd voor de Amerikaanse werker. Die moet volgens Trump ook worden beschermd tegen illegale migranten die banen zouden afpakken: ‘Ik zal het Ministerie van Arbeid de taak geven alle fraude met visum-programma’s te onderzoeken, omdat deze de Amerikaanse arbeider ondermijnt.

Naast de economische onderwerpen ging Trump ook kort over op Defensie. Het Pentagon moet zich vooral richten op cyberaanvallen ‘en alle andere vormen van aanslagen’. Daar moet een nieuw plan en een hele infrastructuur voor worden opgezet.

Opvallend genoeg ging het niet over de veelbesproken muur die Trump heeft beloofd te bouwen op de Mexicaanse grens. Daarnaast sprak hij ook niet over de ban op moslims die hij heeft aangekondigd tijdens de verkiezingen. Van president-elect Trump wordt nog een persconferentie verwacht, en de Republikein heeft aangegeven dat hij snel van zich laat horen.