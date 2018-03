Drama op beurzen na winst Trump, of valt het wel mee?

Beleggers over de hele wereld waren nerveus gestemd door de overwinning van Donald Trump. Beurzen kregen een flinke klap te verduren toen bleek dat Trump inderdaad de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt, maar het herstel is nu alweer in zicht.

In Amsterdam begon de AEX-index bijna 3 procent lager op 436,6 punten. De beurs dreigde onder de 430 punten te openen, maar kwam uiteindelijk weer boven de 443 uit, en staat na de speech van Trump slechts 1,8 procent lager.

Verlies was kleiner dan verwacht

Het verlies was tevens kleiner dan verwacht volgens de voorbeurs, op basis van de zogenaamde futurehandel. Geen enkel aandeel steeg op woensdagochtend op het Damrak. Aandelen van Randstad en ING, net als Aegon waren als bedrijven met veel activiteiten in Amerika de grootste verliezers.

Na zijn overwinning hield Trump een zeer presidentiële speech in het Hilton Midtown Hotel in New York. Tijdens zijn overwinningstoespraak richtte de Republikein zich op de wederopbouw van de Amerikaanse economie, en hij sloeg een verzoenende toon aan: hij hoopt een president voor heel Amerika te zijn, en reikt tegenstanders de hand.

De Japanse beurs, de Nikkei, is bijna 5,4 procent lager gesloten aan het einde van de dag. Het effect van Trumps overwinning lijkt behoorlijk, maar is bijvoorbeeld al minder dramatisch dan de gebeurtenissen na het EU-referendum in Groot-Brittannië. Toen Brexit werd aangekondigd, kelderde de Nikkei met meer dan 7 procent.

Beurs knalde omlaag, maar besef is doorgedrongen dat de zon straks gewoon weer opgaat. Herstel alweer. #aex nog maar -4% — Jack (@020trader) November 9, 2016

Protectionisme?

Ook de dollar daalde bijna een procent ten opzichte van de euro, tot 1,11 dollar per euro, een klein herstel na een daling van 1,6 procent ten opzichte van de euro. Normaal gesproken stijgt de olieprijs door de daling van de dollar, maar het Europese olie-ijkpunt Crude Oil viel 1 procent in waarde, terwijl de Amerikaanse Western Texas Intermediate 1,3 procent in waarde verloor.

Europese beleggers kwamen uiteindelijk ook bij van de schok. In eerste instantie zou de Britse FTSE 100 3 procent dalen, maar het verlies bleef bij 1 procent. De Duitse DAX zou werd verwacht met 5 procent te kelderen, maar verloor uiteindelijk iets meer dan twee procent.

Vooral Trumps voorliefde voor protectionisme en zijn afschuw van vrijhandelsverdragen, die over het algemeen bijdragen aan economische groei, jagen investeerders de stuipen op het lijf. Maar nu het Huis van Afgevaardigden en de Amerikaanse Senaat in de handen zijn van de Republikeinen, die bijvoorbeeld miljarden in de Amerikaanse infrastructuur willen steken, lijkt de angst voor president Trump wel mee te vallen.