Hoe de verkiezingsstrijd het Amerikaanse bedrijfsleven beïnvloedt

De Amerikaanse beurzen reageren direct op gebeurtenissen in de Amerikaanse verkiezingsstrijd. Toen de FBI zondagavond aankondigde geen verdere stappen meer te zetten in het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton, vlogen de beurzen omhoog. Het is duidelijk: beleggers hebben liever president Clinton dan president Trump.

Hoewel de voorkeur van investeerders duidelijk is, houdt het bedrijfsleven zijn adem in: vooral de grote corporaties krijgen het niet warm van Clinton of Trump. De aanpak van grote bedrijven die beide kandidaten hebben beloofd, heeft ervoor gezorgd dat beleggers sowieso niet al te enthousiast zijn over de verkiezingen.

Fusies en overnames

Trump en Clinton hebben allebei gezegd bezorgd te zijn over de deal tussen Time Warner en AT&T. De kandidaten hebben ook aangegeven het niet eens te zijn met de ‘omgekeerde overname’ van de Amerikaanse farmareus Pfizer door het veel kleinere Allergan.

De overname zou ervoor zorgen dat Pfizer een veel lager belastingtarief zou hoeven te betalen in Ierland, en het belastbaar inkomen helemaal uit Amerika zou halen. De deal liep in april op de klippen.

Wall Street heeft een grote rol gespeeld tijdens de verkiezingen, vooral toen Bernie Sanders nog in de race was voor de Democratische nominatie. Uiteindelijk verloor de socialist van Hillary Clinton, die tegen Amerikaanse bankiers iets heel anders blijkt te zeggen: zo verzet ze zich niet tegen de ‘hebberigheid’ van Wall Street, maar geeft ze aan dat de grote banken juist goed zijn voor de economie.

Van veel grote banken blijkt dan ook dat ze Clinton steunen, bij gebrek aan een beter alternatief. Zo blijkt dat de topmannen van Goldman Sachs, een van de grootste Amerikaanse banken, geen geld mogen doneren aan de campagne van Trump.

Onrust

De angst voor een overwinning van Trump gaat verder dan zijn belofte Wall Street aan te pakken: zijn liefde voor protectionisme en zijn plannen een groot aantal vrijhandelsverdragen zo snel mogelijk van tafel te vegen, zijn ook niet bepaald populair bij grote beleggers.

De onzekerheid over het lot van de Verenigde Staten zorgt overigens op het moment voor de meeste onrust op de internationale beurzen. De tegenvallende kwartaalcijfers van veel bedrijven worden toegeschreven aan de onzekerheid in de aanloop naar de verkiezingen. Volgens Reuters krijgt de presidentscampagne de schuld van zwakke kwartaalcijfers van zeker tachtig grote Amerikaanse bedrijven.