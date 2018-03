Merkel slaat terug: ‘We creëren juist Amerikaanse banen!’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft fel gereageerd op eerdere uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over de slechte invloed van Duitsland op de Amerikaanse economie. Twee weken voor de G20 in Hamburg lopen de spanningen op.

Merkel vindt dat Trump zijn hand heeft overspeeld. ‘Het is een feit dat Duitsland tien keer zo veel geld investeert in de Verenigde Staten dan de Verenigde Staten investeren in Duitsland. Dat heeft natuurlijk grote invloed op de hoeveelheid banen die we in de Verenigde Staten creëren.’ Merkel heeft dit gezegd tijdens een bijeenkomst van haar partij de CDU over de economie.

Het is een reactie op de aantijgingen van Trump, die Duitsland verwijt te veel auto’s te exporteren naar de Verenigde Staten. Daarmee strookt het Duitse beleid niet met zijn ‘America first’-politiek. Bij een bijeenkomst van de NAVO, in mei in Brussel, zei hij dat de Duitse export naar de Verenigde Staten ‘slecht, heel slecht’ is voor de Amerikaanse economie.

Merkel is daar duidelijk niet van gediend: ‘Trump moet beseffen dat de grootste productie-eenheid van BMW in de Verenigde Staten staat, en niet in Duitsland. Vanuit de Verenigde Staten exporteren we meer auto’s naar derde landen dan bijvoorbeeld Ford of General Motors.’

Betrekkingen bekoeld

De betrekkingen staan al enige tijd onder druk. Trump vindt dat het handelsoverschot van Duitsland naar de Verenigde Staten moet worden beperkt. Bij zijn inauguratie in januari sprak hij de woorden: ‘America first’. Ook is er onenigheid over de NAVO-bijdrage van een aantal partners, waaronder Duitsland en Nederland. Trump liet in Brussel nogmaals weten dat Duitsland te weinig betaalt aan de NAVO. Dit zal veranderen, voegde hij er verbeten aan toe.

Donald Tusk, president van de Europese Raad, noemde de top bij aanvang ‘wellicht de moeilijkste G7-top ooit’. Tijdens de top werd geen consensus bereikt over het Klimaatakkoord van Parijs, wat voor Merkel en de Europese Unie een speerpunt is. Merkel wilde Trump onder druk zetten om het Klimaatakkoord te blijven steunen. Maar de Amerikaanse president zei een week later het verdrag van Parijs op. Alle ogen zijn nu gericht op de naderende G20-top.