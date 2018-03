‘Voor 17.500 euro heb ik een Tiny House gekocht’

‘Ik ben opgegroeid op een melkveebedrijf. Hoewel de natuur in mijn vezels zit, is de liefde ervoor pas ontwikkeld tijdens mijn studie dierwetenschappen. Ik was ondernemer in paardenzadels en kreeg toen de kans om boswachter te worden bij Staatsbosbeheer. Dat heb ik drieënhalf jaar gedaan als zzp’er. In 2015 kreeg ik een vast contract voor 32 uur per week.