‘We zien ons bedrijf als garantie voor later’

‘Negentien jaar geleden begonnen mijn man en ik met de overname van zijn vaders radijskwekerij. In de radijsteelt zitten vooral grote ­bedrijven die op steeds grotere schaal verbouwen. Omdat wij op kleine schaal kwaliteitsproducten wilden telen, stapten we na drie jaar over op de aardbei. Nu werk ik minimaal 40 uur per week in de aardbeiensector.