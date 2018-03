‘We zijn erg dankbaar dat we veel bezitten’

‘In mijn leven verhuisde ik 21 keer. Ik groeide op in Amerika en werkte in Düsseldorf, Hongkong en San Francisco. In het huis dat mijn vrouw en ik voor 520.000 euro in Rotterdam kochten, voel ik mij eindelijk thuis. We kunnen overal wonen, en hoewel je in Amerika gemiddeld 30 procent meer verdient, kiezen we toch voor Nederland omdat hier alles zo goed geregeld is.

