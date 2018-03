Ring 2 Video deurbel houdt oogje in het zeil

De Ring 2 is een deurbel met ingebouwde camera die een oogje in het zeil houdt. Hij geeft een seintje op je mobiel wanneer iemand voor de deur staat. Niet thuis? Dan kun je via de app de bezoeker zien en met hem praten. Wie een abonnement afsluit, kan filmpjes van bezoekers terugkijken. De Ring maakt ook opnamen van bewegingen voor de deur. Handig als je niet direct aan de straat woont.

