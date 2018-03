‘Als je geld niet uitgeeft, is het waardeloos’

‘Mijn houding ten opzichte van geld is ambivalent. Ik leef soms zuinig. Moet je al je verlangens bevredigen? Maar dan ineens koop ik iets, en dan doe ik het goed. Zoals mijn espressomachine van 2.500 euro. Of ons huis: ik was heel tevreden in ons huisje, en ineens kopen we niet alleen het huis waarin mijn langgekoesterde droom van een haard uitkomt, maar is het ook meteen een gróót huis. Als je geld niet uitgeeft, is het in wezen waardeloos.

Laden… Onbeperkt Elsevier Weekblad lezen? Lees elke week meer dan 70 nieuwe premium artikelen al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Ja, ik word abonnee Bent u abonnee en hebt u al een account?

Log dan hier in Verder lezen? U hebt momenteel geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen? Dat kan al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Word abonnee Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen