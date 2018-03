Ember Travel Mug: perfecte temperatuur van je warme drank

Meestal is koffie of thee uit een thermosbeker te heet of te koud. De Ember Travel Mug houdt je warme drank exact op de temperatuur die jij wilt. Je kunt de temperatuur instellen door de bodem van de beker te draaien of via de app, die ook de mogelijkheid biedt om een vaste temperatuur voor verschillende dranken in te stellen. Het bedrijf adviseert de beker met de hand af te wassen.

