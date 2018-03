De Europese Raad moet deze week een belangrijke stap zetten naar een nieuwe langetermijnbegroting voor de Europese Unie. Maar de Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra, houdt zijn poot stijf. Nederland weigert een hogere bijdrage te betalen. ‘Een kleinere EU, betekent een kleinere EU-begroting.’

Dat meldt de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. Wopke Hoekstra (CDA) gaat met gestrekt been de onderhandelingen in over de langetermijnbegroting. ‘Nederland kan een verhoging van de bruto-bijdrage aan de EU niet accepteren,’ citeert de krant uit een position paper van de Nederlandse regering.

Nederland dubbel slachtoffer van Brexit

De Brexit kan Nederland twee keer raken, staat in het stuk. Niet alleen door de economische gevolgen waarmee ook Nederland geraakt zal worden, maar ook door de verhoging van het EU-budget. Nederland wil, als belangrijke nettobetaler, niet extra in de buidel tasten na de Brexit: ‘Een kleinere Europese Unie impliceert een kleinere begroting, en de langetermijnbegroting moet daarop worden aangepast. Nieuwe projecten kunnen worden betaald met overgebleven geld uit andere projecten.’

Hoewel de Britten, een van de grootste nettobetalers, binnenkort uit de Europese Unie stappen, wil de Europese Commissie niet dat de begroting mee krimpt. Integendeel, er moet geld worden bijgelegd. De 27 resterende lidstaten moeten volgens de Europese Commissie de helft van het begrotingsgat opvullen met een hogere bijdrage. De andere helft moet worden gerealiseerd door kosten te besparen.

Geld nodig voor bestrijding terrorisme

Met een verhoging van de contributie van lidstaten wil Brussel kunnen investeren in nieuwe Europese projecten. Dit zijn onder meer grensbewaking en gezamenlijke bestrijding van terrorisme. De eurocommissaris die verantwoordelijk is voor de begroting, Günther Oettinger, wil een verhoging van het EU-budget tot 1,1 procent van het bruto nationaal product. Vorige maand was Oettinger in Nederland om draagvlak te creëren voor een hogere begroting. Daar lijkt vooralsnog weinig van terechtgekomen.

Oettinger benadrukte vorige week nogmaals dat de lidstaten moeten bijspringen: ‘Ik ben geen tovenaar. De enige manier om het gat te dichten is om meer te betalen.’ Eerder liet Oostenrijk al weten niet bereid te zijn extra geld in te leggen. Volgens Oettinger is dat slechts een het beginpunt van de onderhandelingen.

Vandaag gaat premier Mark Rutte (VVD), in aanloop naar de Europese top later deze week, naar Angela Merkel, de Duitse bondskanselier. De Duitse regering is wel bereid extra bij te dragen aan de Europese begroting.

