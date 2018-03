Beursval: het ging ook wel erg goed

De één wijst naar geautomatiseerde handelssystemen, de ander naar een mogelijke renteverhoging. Wat veroorzaakte de koersval van de afgelopen week? Misschien ging het ook gewoon wel te goed, zoals Elsevier Weekblad in november 2017 al schreef.

Misère op de beurs. De AEX daalde in februari tot nu toe bijna 9 procent. In andere landen gaat het net zo slecht. De Duitse XETRA DAX-index verloor bijna 10 procent sinds het hoogtepunt in januari. De Amerikaanse Dow Jones-index verloor zelfs meer dan 10 procent.

Waarom de koersen zo daalden? De één wijst naar geautomatiseerde handelssystemen. Na een kleine dip zouden deze systemen met grote verkooporders een forse val hebben veroorzaakt.

Rente verhogen

De ander wijst naar angst dat de Amerikaanse centrale bank de rente sneller zal verhogen. Dat maakt lenen voor bedrijven duurder, waardoor ze minder winstgevend worden.

Wat de koersval vooral verklaart: de aandelenkoersen gingen ook wel heel lang omhoog. Sinds de kredietcrisis zijn de koersen vrijwel onafgebroken gestegen. In 2009 zakte de AEX-index onder de 200. Op het hoogtepunt dit jaar, op 22 januari, toucheerde de index 570 punten.

Groot voorschot

In het begin was de stijging een noodzakelijke correctie op al te groot pessimisme, maar vorig jaar al kwamen er waarschuwingen dat beleggers een wel erg groot voorschot namen op stijgende bedrijfswinsten – die uiteindelijk de waarde van aandelen bepalen.

Dit schreef Elsevier Weekblad in november 2017 over een mogelijke koersval:

Net als in 2007 laten beleggers zich niet gek maken door slecht nieuws. Toen bleven ze kalm tijdens de om zich heen grijpende crisis op de Amerikaanse huizenmarkt. Vandaag zijn ze koelbloedig over het naderende vertrek van de Britten uit de Europese Unie. Het voortdurende geklungel in Westminster doet beleggers weinig. Vergelijk dat met één verkeerde opmerking van de toenmalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi in 2012.