‘Werk is voor mij een noodzakelijk kwaad’

Denise van Dalen (1991) is werkzaam als stagiair bij de cultuurredactie van Elsevier Weekblad. Ze studeerde Kunst- en Cultuurwetenschappen en daarbij later Nederlandse Taal en Letterkunde aan de Universiteit van Tilburg. Naast Elsevier Weekblad is zij werkzaam bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting als filmrecensent en beeldredacteur. Heeft interesse in kunst, literatuur, politiek en filosofie.