Unilever dreigt te stoppen met adverteren op Google en Facebook

Als Google en Facebook niet meer actie ondernemen tegen ‘het aanzetten tot haat’ en ‘verdeeldheid creëren’, dan stopt Unilever met adverteren op de platforms. Unilever is een van de grootste adverteerders ter wereld, met een advertentiebudget van 7,7 miljard euro.

Dat meldt de Financial Times. De krant heeft een speech in handen van marketing-directeur Keith Weed. Weed zou de speech later houden op de jaarlijkse Interactive Advertising Bureau-conferentie in Californië. Deze bijeenkomst staat in het teken van digitale en online-reclame.

Consumenten van Unilever moeten kunnen vertrouwen op wat ze online zien, zegt Weed in zijn speech. Volgens hem zijn digitale advertenties niet transparant. Ook zegt hij dat ‘Unilever niet zal investeren in platforms die kinderen niet beschermen, verdeeldheid in de maatschappij creëren of tot haat aanzetten’.

Google en Unilever al eerder overhoop

De dreigementen van het Brits-Nederlandse bedrijf komen in een tijd waarin de sociale mediabedrijven onder vuur liggen. Facebook wordt beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws. YouTube-eigenaar Google kwam eind 2017 in opspraak nadat de Britse krant The Times had onthuld dat er seksueel getinte filmpjes van kinderen op YouTube circuleerden.

Google maakte in november afgelopen jaar al excuses aan Unilever, nadat er Unilever-advertenties bij YouTube-filmpjes van extremisten waren geplaatst. De advertenties verschenen onder meer bij een filmpje van ex-Ku Klux Klan-voorman David Duke en een filmpje van Wagdy Ghoneim, een omstreden salafistische prediker uit Egypte.