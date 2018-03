Tweede Kamer in rep en roer over salaris Hamers

De salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers heeft tot grote ophef geleid in de Tweede Kamer. Minister van Financiën Wopke Hoekstra gaat nu onderzoeken of de bank niet toch de wet overtreedt.

Naar verwachting kan hij weinig beginnen, want de verhoging is volgens de wet en de eindverantwoordelijkheid ligt bij de raad van commissarissen van de bank. Die stemde in met een verhoging van het salaris van de topman met 50 procent tot 3 miljoen euro. De minister gaat zich nu verdiepen in de specifieke samenstelling van het salaris om te kijken of ING de wet niet toch omzeilt.

GroenLinks diende donderdag een motie in waarin de partij zich uitspreekt tegen de salarisverhoging. Die kon rekenen op bijval van de hele Tweede Kamer, behalve Forum voor Democratie.

Top moet uitleg komen geven

President-commissaris Jeroen van der Veer moet volgende week op een hoorzitting uitleg komen geven over de verhoging. Daarna volgt een debat met minister Hoekstra.

Het CDA noemt de salarisverhoging een kamikaze-actie van de ING-top, de PVV noemt het ‘schandelijk’. Zelfs VVD-Kamerlid Roald van der Linde noemt het idee ‘losgezogen van de samenleving’. ‘Als ik ING was, zou ik nog eens heel goed nadenken of dit een goede stap is. Vanwege de mening van de hele samenleving’, zegt hij tegen BNR Nieuwsradio.