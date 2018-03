Hollandse lefgozers dupe van Haagse bonusangst

Flitshandelaren verdienen veel geld in goede tijden en weinig in slechte. Maar dat mag niet meer van drie coalitiepartijen. De bonusangst in het egalitaire Nederland dreigt drie ondernemende wereldspelers van Hollandse bodem de grens over te jagen.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) dacht dat het een technische aangelegenheid was, maar het bleek een mijnenveld: de bonussen voor flitshandelaren.

Bankiers mogen geen hoge bonussen meer krijgen (maximaal 20 procent in Nederland). Voor flitshandelaren gold een dergelijk plafond niet. In tegenstelling tot banken speculeren zij namelijk niet met spaargeld van consumenten en hoeven ze ook niet gered te worden als het mis gaat.

Zij handelen alleen met hun eigen geld. Het is ook niet zo dat perverse prikkels in deze sector de samenleving veel schade hebben berokkend, zoals dat bij banken wel gebeurde bij de kredietcrisis in 2008.