De Amerikaanse president Donald Trump zet naar verwachting vandaag zijn handtekening onder het besluit voor importheffingen op staal en aluminium. Gevreesd wordt voor een handelsoorlog die zijn weerga niet kent. De Europese Commissie kondigde vorige week aan tegenmaatregelen niet te schuwen, maar dat gaat europarlementariër Hans van Baalen (VVD) niet ver genoeg: ‘Europa moet veel harder reageren.’

Dat zegt Van Baalen tegen BNR Nieuwsradio. Hij vindt de importheffingen van de gekke, ‘wij zijn NAVO-partners’. Volgens de europarlementariër zullen de importheffingen niet werken. Hij roept op tot snelle sancties. ‘Trump is wispelturig,’ zegt Van Baalen, ‘op het moment dat er tegenstand komt, zie je vaak dat hij zijn plannen wijzigt.’

Van Baalen wil in samenwerking met het Amerikaanse Congres duidelijk maken dat de importheffingen niet in het belang van Amerika en de Europese Unie zijn. ‘We moeten er alles aan doen. Maar als het bij ons pijn gaat doen, gaat het bij jullie ook pijn doen,’ dreigt hij.

Volgens Van Baalen is de enige remedie hard zijn tegenover de Amerikanen. ‘Het is idioot dat deze maatregelen nodig zijn.’

‘Europa moet zijn tanden laten zien’

Van Baalen weet de Franse minister van Buitenlandse Zaken aan zijn zijde: ‘Europa moet zijn tanden laten zien. We zullen met een krachtig antwoord komen.’

De Europees Commissaris voor Handel, Cecilia Malmström, hoopt dat Trump voor de Europese Unie een uitzondering wil maken. Hier lijkt het vooralsnog niet op. Trump liet eerder weten dat ‘vrienden en vijanden lange tijd hebben geprofiteerd van Amerika’ en dat dit nu gaat veranderen.

We are on the losing side of almost all trade deals. Our friends and enemies have taken advantage of the U.S. for many years. Our Steel and Aluminum industries are dead. Sorry, it’s time for a change! MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 maart 2018