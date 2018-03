Mag ik ook belastingvrij schenken aan de koude kant?

Schenking

Jaarlijks mag je kinderen belastingvrij 5.304 euro schenken. Geldt dat ook voor schenkingen aan ‘de koude kant’, ofwel de partners met wie mijn kinderen samenwonen? En maakt het dan uit of er een samenlevingscontract is? Wij willen hun uit pure vrijgevigheid ook schenkingen doen. A.P., Amsterdam

prof.mr.dr. Bernard Schols – Hoogleraar successierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Door het aangaan van een notarieel samenlevingscontract (en inschrijving in de basisregistratie van de gemeente) kunt u de partners van uw kinderen fiscaal ook als uw kinderen beschouwen, zij het dat zij voor de schenkbelasting eerst een periode van twee jaar moeten volmaken. Na vijf jaar op hetzelfde adres ingeschreven te zijn, vervalt de eis van het samenlevingscontract.

Een vrijstelling voor de schenkbelasting geldt per schenking; hiertoe worden alle schenkingen in één kalenderjaar bij elkaar opgeteld. Een andere belangrijke spelregel is dat fiscale partners als eenheid worden gezien voor de schenkbelasting. Zodra uw kind en zijn partner fiscale partners zijn, kunnen ze maar eens per jaar samen de jaarlijkse schenkingsvrijstelling gebruiken. Tot dan heeft de koude kant wel de vrijstelling van ruim 2.000 euro die iedereen heeft.

Die fiscale eenheid heeft ook een voordeel: is uw kind ‘over de datum’ voor de eenmalig verhoogde vrijstelling tussen 18 en 40 jaar (jubelschenking), dan kunt u nog een beroep doen op de leeftijd van de jongere partner. Die mag daarnaast ook de jubelschenking ontvangen van de eigen ouders.

Gaat uw kind trouwen, dan wordt voor de schenkbelasting het huwelijk geacht al een jaar te bestaan.

Hypotheekrente

Mijn hypotheekrente is lager dan het eigenwoningforfait. Ik heb geen recht op aftrek, maar betaal wel 1,5 procent belasting over mijn hypotheekrente. Doel is de aftrek voor hogere inkomens te beperken. Klopt dat? C.O., Voorschoten

mr. Marcel van Kooten – ffp mfp cfp® Fiscaal/financieel planner OCM3, parttimedocent Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Er lopen hier twee zaken door elkaar. In 2005 is op voorstel van CDA-politicus Hans Hillen ingevoerd dat als de aftrekbare kosten voor de eigen woning (de hypotheekrente) lager zijn dan het eigenwoningforfait, u een aftrekpost krijgt wegens geen of geringe eigenwoningschuld.

Die aftrekpost is het verschil tussen het eigenwoningforfait en de betaalde hypotheekrente, zodat u per saldo geen belasting over het eigenwoningforfait betaalt. Dit is ingevoerd om belastingplichtigen te verleiden tot het aflossen van hun hypotheek.

Daarnaast geldt dat als uw inkomen in de 52 procent-schijf valt, over het deel van de betaalde hypotheekrente in die schijf een correctie van 1,5 procent (2016) van uw belastingtarief plaatsheeft. U kunt dat deel van de rente dus niet meer tegen 52 procent aftrekken. Dit is een politieke keuze van het huidige kabinet. De aftrek wordt stapsgewijs verder beperkt.

Dat dit voor u onterecht aanvoelt, is voor te stellen, maar dit is de manier waarop deze regels uitwerken.

Vruchtgebruik

Mijn vrouw is overleden. We hadden samen 570.000 euro: huis en spaargeld. De helft valt aan mij toe, de andere helft aan mij en de twee kinderen. Ik heb het vruchtgebruik. Hoe doe ik dat qua belastingaangifte? B.H., Amsterdam

mr. Pieter Spooren – Senior belastingadviseur bij HLB Van Daal & Partners

Accountants & Belasting­adviseurs

U dient onderscheid te maken tussen de woning enerzijds en spaargeld en beleggingen anderzijds. De woning hoort in box 1 thuis, spaargeld en beleggingen in box 3. Het huis blijft ook na het overlijden van uw echtgenote in box 1; het vruchtgebruik heeft hierop geen invloed. U geeft de hypotheekvrije woning volledig op in box 1, ­zonder dat daarover belasting is verschuldigd.

Ook voor het spaargeld en de beleggingen verandert niets na het overlijden van uw echtgenote: deze bezittingen geeft u in uw aangifte volledig aan in box 3 alsof er geen vruchtgebruik bestaat.

Het voorgaande betekent dat uw kinderen geen fiscale nadelen ondervinden van de erfenis: hoewel zij wél als mede-eigenaar delen in de waardeontwikkeling van de woning, het spaargeld en beleggingen, betalen zij hierover tot het moment van uw overlijden zelf geen vermogensrendementsheffing.

