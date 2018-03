M’n goeie geld: Marissa Blijham (43)

‘Mijn man Ton is dj en organiseert vaak avonden in clubs. Met een vriend maakte hij plannen voor een eigen horecazaak. Toen we in de binnenstad van Amersfoort tegen een opzienbarend jugendstilpand aan liepen, begon het bij mij ook te kriebelen. Wij wonen daar vlakbij, in een appartement boven een winkel. Aan de hypotheek zijn we maandelijks 800 euro netto kwijt.

‘Nul33 gaat naar verwachting eind januari open. We gaan samenwerken met lokale ondernemers. Zo kunnen we signeersessies met bijpassende gerechten organiseren voor de boekhandel, of workshops geven met het chocoladewinkeltje om de hoek.

‘Binnen half uur hadden we anderhalve ton’

‘Een deel van de financiering komt via crowdfunding. Dat was verschrikkelijk spannend. Het liep als een tierelier, binnen een half uur hadden we de gevraagde anderhalve ton binnen.

‘Ik ga onder meer de communicatie doen voor nul33. Voorlopig blijf ik ook als communicatieadviseur werken, maar wel op een lager pitje. Per maand houd ik daar nu zo’n 1.750 euro aan over. Voordeel van een wat lager inkomen is dat de opvangkosten voor onze tweeling van drie meevallen. Voor drie dagen per week betalen we bruto zo’n 1.800 euro per maand, maar we krijgen ongeveer 1.400 van de Belastingdienst terug.

Marissa Blijham (43) Eigenaar grand café-restaurant en communicatieadviseur

Nettomaandinkomen: 1.750 euro plus inkomen partner

Nettohypotheek huis in Amersfoort: 800 euro

‘Voor mezelf koop ik nu even wat minder. Een tweeling kost aardig wat geld. Alleen aan luiers ben je per maand al zo 100 euro kwijt. Van alles moet je twee hebben. Zo hebben ze binnenkort nieuwe bedden nodig. Dat worden de meegroeibedden van IKEA van 150 euro. Maar ja, dan wil ik wel dekbedhoezen van Studio Ditte erbij kopen, van 60 euro per stuk.

‘Ik ben een soort strandjutter, ik haal overal leuke dingen vandaan. Laatst heb ik voor 60 euro een stoer legergroen sweatjurkje van Vingino voor mijn dochtertje gekocht, maar ik koop ook weleens iets in de kringloopwinkel. Ik houd van die mix. Af en toe ga ik samen met een vriendin oude kleding verkopen in de IJ-Hallen, een grote vlooienmarkt in Amsterdam. Op één dag verdienen we 200, soms wel 400 euro. En het is ook heel gezellig.’