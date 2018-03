Johan Pouwelse (Tribler): ‘Mijn ideaal is: mensen aan de macht’

Johan Pouwelse (42) werkt bij de Technische Universiteit Delft en ontwikkelt Tribler, een programma waarmee bestanden kunnen worden gedeeld en dat niet door overheden kan worden gesloten.

Elsevier Uw programma Tribler, waarmee bestanden worden gedeeld, stond volop in de belangstelling na het sluiten van de illegale downloadwebsite The Pirate Bay.

Johan Pouwelse: ‘Ja. Het aantal gebruikers groeide in één dag met 30 procent.’

Elsevier Gaat het u, net als The Pirate Bay, om het illegaal delen van films en series?

Pouwelse: ‘Nee, het doel is ­wetenschappelijk: we ontwikkelen Tribler aan de Technische Universiteit Delft. Het gaat ons erom een systeem te creëren dat decentraal is opgezet, zodat overheden geen vat kunnen krijgen op de communicatie. Sinds kort biedt Tribler ook de mogelijkheid om anoniem bestanden te delen.’

Elsevier Waar is dat goed voor?

Pouwelse: ‘Doordat Tribler niet door één persoon kan worden afgesloten, zorgt het voor vrijheid en democratie. Mijn ideaal is: mensen aan de macht.’

Elsevier Welke plannen hebt u?

Pouwelse: ‘We gaan de smartphone-app van Tribler uitbouwen. Daarmee kan iedereen alles met elkaar delen, zonder dat de overheid ertussen komt.’

Elsevier 71ste jaargang, nummer 2, 10 januari