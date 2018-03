Fransen kregen meer te besteden, Nederlanders niet

Vijf jaar geleden riep de minister-president het volk van Nederland op om meer te besteden. Hij had net een akkoord getekend met de bedrijvenlobby en de vakbonden en nu moesten de burgers alleen nog huizen kopen, en auto’s. De gangbare opvatting in Haagse kantoren was kennelijk dat de krimpende economie aan de geestes­gesteldheid van de Nederlanders lag.

Laden… Onbeperkt Elsevier Weekblad lezen? Lees elke week meer dan 70 nieuwe premium artikelen al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Ja, ik word abonnee Bent u abonnee en hebt u al een account?

Log dan hier in Verder lezen? U hebt momenteel geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen? Dat kan al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Word abonnee Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen