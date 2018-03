De futuristische ondernemer Elon Musk is de slimste van allemaal. Terwijl zijn autobedrijf Tesla woensdag een nieuw recordverlies moest opbiechten, praat iedereen alleen maar over de testraket die zijn bedrijf SpaceX de lucht inschoot.

Met zijn zelfrijdende auto’s, vliegende treinen, raketten naar Mars en voorliefde voor actrices zou Musk prima de antagonist kunnen zijn in één van de James Bond-klassiekers. Het enige verschil met Ian Flemmings ‘bad guys’ is dat de Zuid-Afrikaanse Amerikaan het vooralsnog goed voor lijkt te hebben met de wereld. Met zijn marskolonisatie wil Musk een plekje voor ons in de ruimte veiligstellen, voor het geval dat de aarde, het oude beestje, er de brui aan geeft.

Letterlijk rookgordijn om Tesla

Dinsdag schoot hij zijn Falcon Heavy-raket vanaf het Kennedy Space Center in Florida richting een testritje rond de zon. Aan boord van de raket stond een rode Tesla Roadster. Een elektrische sportwagen. Puur voor de show natuurlijk.

Bij de lancering van de raket ontstond er zo letterlijk een rookgordijn rondom de elektrische auto van dat andere bedrijf van Musk: Tesla. Daar gaat het namelijk helemaal niet zo goed mee. Het bedrijf smijt met geld, zo’n 8.000 dollar per minuut, terwijl daar nauwelijks inkomsten tegenover staan.

Kort na de lancering van de raket (geen toeval) maakte Tesla bekend de afgelopen maanden een nieuw recordverlies van zo’n 550 miljoen euro te hebben geleden. Het vorige recordverlies kwam uit hetzelfde jaar: het eerste kwartaal van 2017 (505 miljoen euro).

De redenering van Musk is: als we een Tesla richting Mars kunnen schieten, dan kunnen we ook wel het probleem met de Model 3 oplossen.

Twee keer productieschema aanpassen

Tesla’s Model 3 moest, na de luxe Tesla model S, de eerste elektrisch aangedreven, semi-autonome middenklasser worden. Maar het produceren van een luxe, overgesubsidieerd speeltje voor welgestelden is iets anders dan het produceren van een auto voor de massa. In een paar dagen na de lancering in maart 2016 kwamen er ruim 230.000 bestellingen binnen. Al deze mensen moesten 1.000 dollar aanbetalen, maar bijna niemand heeft op dit moment een Model 3 voor de deur staan.

Tesla moest al twee keer zijn productieschema aanpassen. In het derde kwartaal van vorig jaar rolden er maar 222 Tesla’s van de band. Het daaropvolgende kwartaal werd het iets beter met 1.542 Models 3. Lang niet genoeg: als Tesla zijn auto’s aan iedereen op tijd wil leveren, moeten er 5.000 auto’s per week de fabriek uitrijden.

‘We waren wat laks,’ gaf Musk toe in een brief bij de presentatie van de cijfers. ‘We dachten het wel te weten. Het proces om een nieuwe productielijn te starten duurt normaal 18 maanden, maar wij dachten het wel in zes tot negen maanden te kunnen.’

Niet helemaal zelfrijdend

Tesla’s probleem zit hem niet alleen in de productie. Want ondanks alle mooie woorden van Musk over autonoom rijden zijn Tesla’s auto’s nog altijd niet volledig zelfrijdend. Uit een recente studie blijkt zelfs dat Tesla samen met Apple en Uber op het gebied van autonoom rijden ver achter loopt op concurrenten als Waymo (Google), Ford en General Motors.

Dergelijke opstartproblemen, inclusief het verbranden van veel geld, zijn gebruikelijk bij startende auto-ondernemingen. Maar op een gegeven moment, moet er een omslagpunt komen. Volgens Musk is dat moment dichtbij. Hij denkt dat Tesla dit jaar al winstgevend zal zijn. Volgens de ondernemer gaat zijn bedrijf in 2020 een miljoen auto’s per jaar afleveren.

Aan die woorden, kunnen we hem houden. Uit de vele Bond-films weten we: hoogmoed komt voor de val. Laten we hopen dat dit niet voor Musks ruimteplannen geldt.