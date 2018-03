Inloggen Elsevier Weekblad-app

De Elsevier Weekblad Digitaal-app is onlangs vernieuwd. Indien u een account heeft aangemaakt in de vorige versie van de app, dient u eenmalig opnieuw een account aan te maken. Hebt u al een account op elsevierweekblad.nl? Dan kunt u deze inloggegevens ook gebruiken om in te loggen in deze app.

Account aanmaken

Stap 1: Registreren

– Ga naar het inlogscherm in de app

– Selecteer de optie ‘Registreren’ om een account aan te maken

– In het volgende scherm vult u uw e-mailadres in en kiest u een wachtwoord

– Klik vervolgens op de groene button ‘Registeren’

U ontvangt een e-mail met een link om uw registratie te bevestigen.

Stap 2: Activeer uw abonnement

– Na het voltooien van uw registratie kunt u een profiel aanmaken

– Vul uw naam, achternaam en e-mailadres in

– Selecteer een gebruikersnaam. Let op: u kunt uw gebruikersnaam daarna niet meer wijzigen

– Vervolgens klikt u op ‘Claim uw abonnementen’

– In het volgende scherm vult u uw postcode en abonneenummer in. Uw abonneenummer vindt u terug in onze e-mailings.

– Vervolgens klikt u op de groene button ‘Claimen’

Uw abonnement is gekoppeld. U kunt nu alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen via de app.

Hulp nodig?

Neem contact op met onze technische helpdesk door te bellen naar 0138 – 506022 (op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur) of mail naar technischehelpdesk@onebusiness.nl.