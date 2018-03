Bloedserieus spelen met LEGO in de directiekamer

Wat bezielt besluitvormers om LEGO mee te nemen naar directiekamers en vergaderzalen? Het is geen lolletje, zo blijkt.

Tweeëndertig medisch specia­listen, docenten, promovendi en andere ‘kernleden’ van de Nederlandse Vereniging voor ­Medisch Onderwijs hebben vandaag een heisessie. Ze zonderen zich af in Bilderberg Hotel De Klepperman in Hoevelaken om een toekomstbeeld voor hun vereniging te scheppen. Dat doen zij met LEGO. De vrolijke maar vormeloze gewrochten die voor de geleerden verrijzen, geven hun ideeën over de vereniging weer.