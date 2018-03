Lessen van de darm van primitieve mens Tanzania

De Hadza in Tanzania hebben heel andere darmflora dan de moderne mens. Mogelijk leert dat ons iets over welvaartsziekten.

Als een van de laatste volken ter wereld voorzien de Hadza in Tanzania nog in hun behoeften door niets anders dan jagen en verzamelen. Hun leefstijl, denken wetenschappers, ligt het dichtst bij die van onze voorouders. Hierdoor zijn zij interessante onderzoeksobjecten, en dus is het er al decennialang een komen en gaan van cultureel antropologen en evolutiebiologen.