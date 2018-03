Lee Cronin, de man die het dode tot leven wekt

Het ontstaan van leven was onvermijdelijk en zeker geen toeval, zegt de vooraanstaande chemicus Lee Cronin. In zijn lab speelt de kleurrijke Brit voor God en Darwin tegelijk. Over de oorsprong van het leven op aarde, eventuele bewoners van Venus en het 3D-printen van medicijnen.

Laden… Onbeperkt Elsevier Weekblad lezen? Lees elke week meer dan 70 nieuwe premium artikelen al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Ja, ik word abonnee Bent u abonnee en hebt u al een account?

Log dan hier in Verder lezen? U hebt momenteel geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen? Dat kan al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Word abonnee Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen