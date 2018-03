Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken heeft in de Tweede Kamer gemeld dat hij geen vergunningen meer verleent voor proefboringen naar schaliegas. Daarmee doet hij de deur voor de winning van schaliegas in Nederland definitief dicht. Simon Rozendaal sprak vorig jaar met geoloog Salomon Kroonenberg over de ongekend felle en onredelijke lobby tegen schalie.

In 2012 raakte geoloog Salomon Kroonenberg betrokken bij het Nederlandse debat over schaliegas, de in diepe gesteenten opgesloten brandstof die de Verenigde Staten welvaart en vermindering van de CO2-uitstoot bracht. Als éminence grise van de geologie werd Kroonenberg door het ministerie van Economische Zaken gevraagd voor een commissie die de risico’s van boren moest bepalen.

Probleem was dat velen al hun hakken in het zand hadden gezet.

Terechtgekomen in een krabbenmand

Het actievoerende Brabants Dagblad kopte: ‘Klimaatscepticus begeleidt studie schaliegas’; Liesbeth van Tongeren van GroenLinks stelde Kamervragen over hem; bij een verkiezing van de minst duurzame Nederlanders werd hij door Greenpeace, Vroege Vogels en de VARA tot ‘oliemannetje voor de fossiele lobby’ bestempeld; in de commissie vroegen geharnaste tegenstanders hem te bewijzen dat hij ‘niet niet-onafhankelijk’ was.

Kroonenberg was verbijsterd. ‘Ik ben geheel apolitiek en niet gehaaid in dit soort dingen.’ Pas toen hij later ‘Tussen hoogmoed en hysterie’ las, het boek dat journalist Remco de Boer over het project schreef, besefte Kroonenberg in wat voor een ‘krabbenmand’ hij was terechtgekomen.

Het boek kan dicht. “Schaliegas geen optie meer in Nederland” https://t.co/H4TSkOUWuk pic.twitter.com/xPyEqTMBFy — Remco de Boer (@remcodb) February 15, 2018

Geen rationale argumenten tegen proefboringen

Hij kan er nog steeds niet bij dat enkele ‘kwaaie pieren’ zoals Willem Jan Atsma, omwonende van een geplande boorlocatie en vrezend voor waardedaling van zijn huis, een project met evident nationaal belang kunnen tegenhouden. ‘Zelfs proefboringen om te bepalen hoeveel schaliegas er eigenlijk onder Nederland zit, zijn afgeblazen. Niet omdat daar rationele argumenten tegen waren, maar omdat sommige mensen tot elke prijs de boel wilden torpederen.’

‘Iedereen die in de begeleidingscommissie zat, wist dat schaliegas beter voor milieu en klimaat is dan steenkool en aardolie, maar toch hielden ze het tegen omdat ze tegen fossiele brandstof zijn,’ zegt Kroonenberg.