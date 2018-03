Stilaan krijgt Google Glass te maken met barstjes in imago

Het was zonder twijfel de meest gehypte gadget van 2013: Google Glass. Maar nu lijkt het enthousiasme voor de internetbril te bekoelen.

De internetbril, met ingebouwde camera en piepklein schermpje iets boven het rechteroog, werd omarmd door liefhebbers van digitale snufjes en journalisten.

Belangrijke rol

Inmiddels zijn de eerste barstjes in het imago van het techno-accessoire verschenen. Persbureau Reuters nam contact op met zestien bedrijven die apps voor de internetbril ontwikkelen: negen daarvan waren er alweer mee gestopt, zo bleek, deels omdat ze de mogelijkheden van het apparaat te beperkt achten, deels omdat er te weinig klanten zijn.

Ook Twitter stopte de ontwikkeling van zijn app. Tekenend is verder dat enkele Google-medewerkers die een belangrijke rol speelden bij de ontwikkeling van Glass, zijn opgestapt.

Lauw

Het geringe aantal gebruikers kan verklaren waarom ontwikkelaars niet enthousiast zijn. Er zijn slechts enkele tienduizenden internetbrillen in omloop. Google verkocht in april een beperkt aantal aan consumenten voor 1.500 dollar (1.200 euro) per stuk. In 2015 – eigenlijk was eind 2014 gepland – wil het bedrijf de computerbril op grote schaal verkopen.

Maar de reactie van het grote publiek is lauw. Tech-afficionado’s lopen weg met het idee dat ze altijd naar een klein computerschermpje kunnen kijken, of ze nu koffie drinken, autorijden of vergaderen.

Discriminatie

Veel anderen vinden het apparaat pretentieus. Wie het draagt, straalt hetzelfde uit als mensen die permanent een bluetooth-headset in hun oor hebben: kijk eens hoe belangrijk ik ben. Erger, het feit dat Google Glass te allen tijde kan filmen, wordt als onaangenaam ervaren.

Een restauranthouder in New York vroeg om die reden een bezoeker of ze haar internetbril wilde afzetten. Zij weigerde en beschuldigde het restaurant ervan dat het mensen die van nieuwe technologie houden, discrimineert. Met zulke ambassadeurs is het maar de vraag of Google Glass ooit een product voor de massa wordt.