Voor ieder wat wils: handige apps voor uw smartphone

In totaal zijn er zo’n drie miljoen apps beschikbaar, waardoor het moeilijk is om de handigste te selecteren. Elsevier selecteerde daarom voor u de beste, mooiste en leukste apps voor uw slimme telefoon.

Wij geven alvast een voorproefje van de in totaal 783 apps die zijn geselecteerd in de nieuwe Elsevier Appgids, voor Apple, Android, Windows Phone en Blackberry.

1. IOU (gratis)

IOU staat voor ‘I Owe You’ (ik sta bij je in het krijt). De app houdt, gekoppeld aan uw contactenlijst, bij wie wat aan u verschuldigd is, en andersom. Dit kan om geld gaan, maar ook om andere voorwerpen. Denk aan boeken, cd’s en dvd’s.

2. Moet ik naar de dokter? (gratis)

Deze app probeert geen diagnose te stellen, maar is gericht op advies voor een patiënt die niet goed weet wat hij heeft en zich afvraagt of hij contact zou moeten zoeken met een arts. Op die vraag geeft de app in de meeste gevallen een passend advies; de app hanteert de officiële criteria van het Nederlandse Huisartsengenootschap.

3. Ski Tracks (89 cent)

Ski Tracks toont statistieken over de ski-activiteiten van de gebruiker, zoals het aantal afgelegde kilometers en behaalde snelheden. De app werkt makkelijk, snel en is zuinig, waardoor uw batterij langer meegaat.

4. Zippy (1,79 euro)

Plant u ver vooruit? Werkt u liever ’s ochtends of ’s avonds? Zippy helpt u – met allerlei leuke grafieken en infographics – om beter inzicht te krijgen in dit soort werkgewoontes. Soms is dat confronterend, maar het is vooral leuk. Welke taken volbracht u op tijd, eerder dan gepland of juist te laat? Welke taken heeft u erg lang uitgesteld en op welke dagen vooral? Ook biedt de app de standaard lijstjesfunctie.

5. TieSight (1,79 euro)

Voor de ongeoefende dassenknoper is er TieSight. Met behulp van de camera projecteert de app knoopinstructies op uw beeltenis. Zo leert u eenvoudig en snel veertien verschillende knopen maken.