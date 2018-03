Elseviers tech-tips: websites, games en smartphone-apps

De redactie van Elsevier geeft wekelijks tips over nieuwe apps, games, websites en gadgets.

Tracker.geops.ch

Op deze website is live op de kaart te zien waar ­treinen en bussen precies rijden. Hij is ook op smartphones te bekijken, maar gebruikt veel data. Nadeel is dat u eerst op Nederland moet inzoomen.

GTA: Chinatown Wars (iOS, Android)

Dit spel kwam eerder uit op de Nintendo DS en Apple-telefoons, en is sinds kort ook voor Android verkrijgbaar. De speler is een autodief op het criminele car­rièrepad in een mooie, van boven getoonde kopie van New York. Kost 2,69 euro, voor 17 jaar en ouder.

Swissarmy knife (Android)

Veel zaklamp-apps zijn onveilig: ze downloaden stiekem uw identiteit, locatie en meer. De handige ­Swiss-army Knife-app doet dat niet. Hij heeft ook een kompas- en waterpasfunctie aan boord.

Elsevier 71ste jaargang, nummer 2, 10 januari