Zo kunnen we in de toekomst objecten op afstand voelen

Het Engelse bedrijf Ultrahaptics werkt aan een technologie die mensen in staat stelt om objecten op afstand te voelen. Wie op afstand een foto aanklikt om te vergroten, voelt dat dan in het topje van zijn wijsvinger.

Laptops en computers besturen met handgebaren is zo’n technologie die al jaren in opkomst is, maar nog steeds niet echt is doorgebroken. Zo zijn er spellen voor de spelcomputer Xbox die met handgebaren moeten worden gespeeld via de speciale Kinect-bewegingssensor.

En er is het Amerikaanse bedrijf Leapmotion, dat speciale bewegingssensoren voor tablets en laptops verkoopt. In enkele computers van HP is het systeem ingebouwd.

Ultrasone

Het Engelse bedrijf Ultrahaptics, dat in november een forse investering van durfinvesteerder IP Group ontving, werkt aan een technologie die besturen met gebaren een stuk spectaculairder maakt. Met het systeem van de Engelsen kunnen gebruikers namelijk niet alleen met handgebaren handelingen op de computer uitvoeren, maar ook het resultaat van hun acties voelen.

Het systeem van Ultrahaptics werkt met een reeks ultrasone zenders, die ultrasone geluidsgolven precies zenden naar de plek waar zich de vinger of hand bevindt. Zo creëert het apparaat een gevoel van aanraking. Wie op afstand een foto aanklikt om te vergroten, voelt dat dan in het topje van zijn wijsvinger.

Afstand

Het bedrijf heeft grote plannen. Door de vorm van de geluidsgolven te variëren, kan het systeem van Ultrahaptics verschillende texturen, temperaturen en zelfs pijn overbrengen aan handen die in het luchtledige gebaren. Het zou bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om automobilisten voor gevaren te waarschuwen met een pijnprikkel in plaats van piepjes.

Als het apparaat verder is ontwikkeld, moet het zelfs mogelijk worden om er objecten op afstand mee te betasten, wat perspectieven biedt voor virtual reality. Daarvoor is nog wel flink wat onderzoek nodig.