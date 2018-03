Computers straks slimmer dan mensen: daar kleven risico’s aan

Kunstmatige intelligentie kent grote voordelen, zeker. Maar slimme computers hebben ook grote gevolgen voor de maatschappij, zoals bijvoorbeeld de arbeidsmarkt.

Op de Consumer Electronics Show begin januari in Las Vegas presenteerde Mercedes een concept-auto waarin de vier inzittenden niet achter elkaar, maar gezellig tegenover elkaar zitten.

De computer rijdt, dus niemand hoeft op de weg te letten. Mercedes verwacht dat zulke auto’s binnen tien jaar op de weg zijn.

Kernwapens

Wat vaststaat: zulke praktische toepassingen van kunstmatige intelligentie komen snel dichterbij. Medio januari waarschuwde een gezelschap prominente wetenschappers en ondernemers, onder wie natuurkundige Stephen Hawking en Tesla-oprichter Elon Musk, voor de grote veranderingen die ze teweegbrengen.

‘De potentiële voordelen zijn enorm,’ schreven ze in een open brief. Maar wij moeten er wel voor waken dat ‘kunstmatige intelligentie doet wat mensen willen dat zij doet’. Slimme computers worden niet zelden in verband gebracht met apocalyptische scenario’s, zoals in de film The Matrix.

Stephen Hawking noemde kunstmatige intelligentie in december 2014 ‘potentieel gevaarlijker dan kernbommen’. De open brief is zakelijker, maar de opstellers waarschuwen wel dat steeds betere kunstmatige intelligentie grote gevolgen zal hebben voor de arbeidsmarkt.

Robots

Als computers en robots werk overnemen, verdwijnen er banen: eerst de laagbetaalde, dan de beter betaalde. Dit zou ertoe kunnen leiden dat rijkdom zeer ongelijk wordt verdeeld, signaleren de wetenschappers. Bedrijven moeten hiermee rekening houden, en overheden zouden er klaar voor moeten zijn, schrijven ze.

Dat proces is al aan de gang. Internetwinkel Amazon gebruikt in zijn warenhuizen robots om goederen te rijden naar de mensen die de bestellingen opsturen. Maar of robots ooit alle werknemers kunnen vervangen? Er wordt al decennia voorspeld dat computers in twintig jaar slimmer zijn dan mensen. Tot nu toe blijken mensen slimmer. Nog wel.