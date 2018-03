‘Cyberkalifaat’ hackt communicatiekanalen Pentagon

Het Twitteraccount en het Youtubekanaal van het Amerikaanse leger zijn maandag overgenomen door het zogenoemde ‘CyberCaliphate’. Het Pentagon noemt de hack ‘genant’ maar ‘ongevaarlijk’.

‘ISIS is hier al, we zitten in jullie computers, op iedere militaire basis,’ was maandagavond te lezen in een bericht op het Twitteraccount @Centcom van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Vertrouwelijke informatie

‘We zullen niet stoppen! We weten alles van jullie, jullie vrouwen en kinderen,’ meldde het bericht vervolgens. Op het YouTube-kanaal van het Penagon werden twee propagandavideo’s van de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) geplaatst.

Bij de berichten werden ook bestanden getoond die vertrouwelijke informatie zouden bevatten. De bestanden gingen over Noord-Korea en China.

Genant

Het Amerikaanse ministerie bevestigt dat de communicatiekanalen door derden zijn overgenomen, maar zegt niet door wie dit is gebeurd. Ook ontkent het Pentagon dat er vertrouwelijke bestanden zijn gedeeld.

Het leger noemt de hack hoe dan ook ‘genant’ maar ‘ongevaarlijk’. Het is niet gezegd dat hackers van IS daadwerkelijk achter de aanval zitten. Gezien de inhoud van de geopenbaarde bestanden zou ook Noord-Korea achter de aanval kunnen zitten. Hackers uit dit land hebben het al geruime tijd gemunt op Amerikaanse doelen. Zo zou eerder ook Sony USA onder vuur zijn genomen.

Overigens zijn de IS-terroristen zelf ook niet vrij van hack-gevaar. De digitale burgerprotestbeweging Anonymous verklaarde eerder de digitale aanval op IS te hebben geopend naar aanleiding van de aanslagen in Parijs.