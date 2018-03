Maak straks uw eigen smartphone met de ‘legotelefoon’ van Google

Onder de naam Project Ara werkt ook Google aan een modulaire smartphone, ook wel de legotelefoon genoemd. Stel over een tijdje uw eigen ideale smartphone samen.

Als het aan Google ligt, duurt het niet lang meer voordat u zelf uw ideale smartphone kunt samenstellen. Onder de naam Project Ara werkt het bedrijf aan de ontwikkeling van een modulaire smartphone, ook wel legotelefoon genoemd.

Meer over tech in Elsevier

Wilt u meer lezen over de digitale wereld? Lees dan de nieuwste Elsevier. Koop het laatste nummer in de winkel, bekijk het via Blendle of word abonnee!

Frame

Het frame van de smartphone – dat naar verwachting zo’n 50 dollar (43 euro) zal kosten – bestaat uit een scherm en acht sleuven. Hierin kunnen blokjes worden geschoven die via magneten met elkaar in verbinding staan.

Idee is dat gebruikers in een zogeheten block storemodules met verschillende functies kunnen kopen, zoals een camera, opslaggeheugen, gps, batterij of een wifi- of bluetooth-verbinding.

Wie veel foto’s maakt met zijn smartphone, kan bijvoorbeeld een extra blokje met geheugen kopen. Kapotte of verouderde onderdelen kunnen los van elkaar worden vervangen, zonder dat een nieuwe telefoon nodig is. Google wil het prototype van de modulaire smartphone dit jaar gaan testen in Puerto Rico.

Brein

Het brein achter de legotelefoon is de Nederlander Dave Hakkens. De industrieel ontwerper uit Helmond bedacht als eindproject van zijn studie aan de Design Academy in Eindhoven het concept van Phonebloks.

Het idee hierachter is dat veel elektronische apparaten, waaronder smartphones, worden weggegooid als er een onderdeel kapot is. De modulaire smartphone moet deze zogeheten e-waste tegengaan.

Google is niet de eerste die experimenteert met de legotelefoon. Eerder ontwikkelde de Chinese fabrikant ZTE al een prototype. Die is voorlopig nog niet beschikbaar voor consumenten.