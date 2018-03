Nederland proeftuin: binnenkort zelfrijdende auto’s op snelweg

Ons land wordt het eerste testland van Europa voor zelfrijdende auto’s en vrachtwagens. In februari zullen deze bijzondere voertuigen voor de eerste keer op de openbare weg rijden.

Dat gebeurt in de regio Zwolle, meldt minister van Verkeer Melanie Schultz van Haegen (VVD) vrijdagmiddag. Het kabinet wil dat Nederland een voortrekkersrol krijgt.

Treintje

De huidige regelgeving wordt aangepast om uitgebreide testen mogelijk te maken. De Rijksdienst Wegverkeer krijgt de bevoegdheid om ontheffing te verlenen aan bedrijven die testen willen doen met auto’s en vrachtwagens die zichzelf (deels) zelf besturen.

Dat kan met zelfrijdende personenauto’s, maar ook met vrachtwagens die op de automatische piloot in een zogeheten ‘treintje’ rijden. Helemaal zelfrijdend zullen de auto’s en trucks nog niet zijn: bij de eerste proeven zit er gewoon nog iemand achter het stuur om de controle over te nemen, mocht dat nodig zijn.

Het blijft immers een risico, zeker voor de medeweggebruikers. De bestuurder is aansprakelijk bij een aanrijding en mogelijk letsel.

Verantwoordelijkheid

‘Je kunt ook ingrijpen, je kunt ook het stuur ter hand nemen, ‘ zegt de minister. ‘Maar ook dit soort dingen zullen veranderen in de toekomst. Op het moment dat er niemand meer in zo’n auto zit, dan kan er een heel andere situatie ontstaan.’ Wie er dan de verantwoordelijk draagt, is nog niet bekend.

Het zal volgens Schultz nog enige tijd duren voordat er daadwerkelijk auto’s zonder bestuurder op de snelweg rijden. Tot nu toe waren zelfrijdende auto’s niet toegestaan in Nederland.

Voorproefje

In mei dit jaar gaf Google een voorproefje van wat ons mogelijk te wachten staat. Het internetbedrijf presenteerde een prototype van een zelfbesturende auto: een kleine, grijze wagen zonder stuur, gas- of rempedaal.

Google denkt dat het veiliger wordt op de weg met zelfbesturende auto’s. Ouderen kunnen veilig de weg op, en rijden onder invloed van alcohol komt niet meer voor.De inzittenden kunnen drukken op een start- en stopknop en op een scherm is de route te zien. Het prototype dat Google presenteerde, kan maximaal 40 kilometer per uur om er zeker van te zijn dat de auto’s veilig zijn. De wagens hebben een elektrische motor.

Maar meer bedrijven zien wel iets in deze innovatie. Ook Tesla, de Amerikaanse constructeur van elektrische sportwagens, liet weten over drie jaar een model klaar te hebben. BMW en Daimler experimenteren eveneens met zelfbesturende wagens.