Wat u moet weten over de nieuwe privacyvoorwaarden op Facebook

Vrijdag treden de nieuwe voorwaarden op Facebook in werking – een maand later dan gepland. Er is veel ophef geweest over het nieuwe reglement, maar wat verandert er nu werkelijk?

Om gebruikers ‘meer bedenktijd’ te geven is het nieuwe algemene-voorwaardenbeleid een maand uitgesteld. Dit betekent niet dat er een keuze is: het is of de voorwaarden accepteren of het Facebook-account sluiten.

’s Werelds populairste sociale netwerk kondigde de veranderingen aan in november. Volgens het bedrijf zijn de herschreven voorwaarden korter en duidelijker. Afgelopen jaar heeft Facebook het aantal functies op de site uitgebreid; het achtte de tijd rijp voor een begrijpelijke handleiding om precies te bepalen met wie je wat wilt delen.

Bezit

Toch ontstond veel discussie: tv-programma TROS Radar beweerde dat foto’s die je op het netwerk deelt, op billboards kunnen verschijnen. In werkelijkheid mogen reclamebureaus Facebook-foto’s hiervoor niet gebruiken.

Facebook eigent zichzelf inderdaad veel rechten toe met ‘een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle inhoud te gebruiken van een Facebookaccount’. Oftewel: alles wat op het sociale netwerk gebeurt, ook privégesprekken, is in bezit van het medium.

‘Facebook drijft op het verkopen van advertenties en zal dus zorgen dat adverteerders zo goed mogelijk hun advertenties bij jou in beeld krijgen,’ verklaart internetjurist Arnoud Engelfriet. Op Facebook kunnen gebruikers deze instellingen overigens wel aanpassen.

WhatsApp

De vernieuwde voorwaarden maken het eenvoudiger nog meer gegevens uit te wisselen met reclamebureaus, maar vooral met dochterbedrijven als Instagram en WhatsApp.

‘Er verandert eigenlijk niet zo heel veel,’ zegt woordvoerder Daphne van der Kroft van de burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. Facebook wisselt al langer veel gegevens uit met adverteerders. Engelfriet voegt daaraan toe dat ‘op het gebied van auteursrecht vrij weinig is gewijzigd’.

Volgens advocaat Joost Becker zijn de voorwaarden wel zo ruim opgezet dat Facebook foto’s van gebruikers op billboards kan laten plaatsen. Dit moet het medium dan echter wel zelf doen: ze mogen geen Facebook-foto’s doorverkopen.

Beperking

Door de ‘vage’ formulering van het beleid is niet helemaal duidelijk voor welke doeleinden gegevens worden uitgewisseld en wat de beperkingen zijn, zegt Van der Kroft.

Hoogleraar ICT Matthieu Paapst wijst erop dat Facebook toestemming moet hebben om teksten en foto’s te plaatsen op de site. Veel van de voorwaarden zijn daarom noodzakelijk om het sociale netwerk draaiende te houden.

Het College Bescherming Persoonsgegevens is in december vorig jaar een onderzoek gestart naar de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Facebook.