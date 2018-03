Hoe voorkomt u dat hackers uw computer ‘gijzelen’?

Een nieuw soort software hackt in de computers en vergrendelt ze voor gebruikers. Hackers kunnen zodoende een computer gegijzeld houden en om daaraan te verdienen. Hoe voorkomt u een gijzeling van uw computer?

Het gaat om het zogenoemde ransomware (letterlijk: ‘losgeld-software’) en in de afgelopen tijd zijn al verschillende aanvallen waargenomen waarbij dit middel werd ingezet. Veelal wordt ‘losgeld’ geëist in de vorm van de internet-valuta bitcoins. Deze vorm van betaling is populair onder cybercriminelen vanwege de anonimiteit die het met zich meebrengt.

Vermomming

De software vermomt zich, zoals gebruikelijk bij virussen, als een ander type software. Zo werd dinsdag bijvoorbeeld ransomware waargenomen die zich voordeed als een update voor de webbrowser Google Chrome.

Het online veiligheidsbedrijf High-Tech Bridge heeft het aantal aanvallen bijgehouden en gebundeld onder de noemer ‘RansomWeb’. Zowel individuen als professionele websites kunnen het doelwit zijn van ransomware.

Bij websites ligt de aanval iets gecompliceerder, maar het principe werkt hetzelfde: hackers breken in bij een computer of website, nemen het versleutelingssysteem voor back-ups over, en veranderen de encryptiesleutels, waardoor de gebruiker er niet meer bij kan.

Het is vergelijkbaar met een inbreker die alle sloten verandert waardoor de eigenaar zijn huis niet meer in kan. Bij websites of apps houdt dit in dat het systeem door gebrek aan toegang tot essentiële data niet meer goed kan functioneren, waardoor de site crasht.

Chantage

Ilia Kolochenko, de directeur van High-Tech Bridge zegt tegen de Britse krant The Guardian dat de opkomst van ransomware een ‘nieuw tijdperk van webchantage’ inluidt. Het probleem hierbij is volgens Kolochenko vooral dat deze nieuwe vorm van hacken financieel gewin kan opleveren, terwijl individuele hackers eerder vooral ‘voor de lol’ inbraken in systemen.

Hoe kunnen gebruikers zich het beste wapenen tegen deze nieuwe vorm van cyberinbraak? Hoewel de installatie van ransomware vaak lastig te voorkomen is, adviseert de Amerikaanse FBI individuele gebruikers om gebruik te maken van een pop-upblocker, software alleen van betrouwbare sites te downloaden, geen ongevraagde e-mailbijlagen te openen en regelmatig back-ups te maken van de data op hun computer.