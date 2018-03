Overnachten in een robot-hotel? In Japan kan het binnenkort

In Japan opent deze zomer het allereerste hotel dat compleet wordt bemand door robots. Het logement van twee verdiepingen heeft de naam ‘Henn na’, Japans voor ‘vreemd hotel’.

Het hotel opent zijn deuren op 17 juli in het themapark Huis Ten Bosch – waar ze Nederland hebben nagebouwd – in Sasebo.

Japanners die zich in Nederland willen wanen kunnen naar themapark Huis Ten Bosch – YouTube

De robots functioneren als portiers en schoonmakers. Menselijk ogende robots bemannen zelfs de servicedesk en staan de gasten te woord. Door gebrek aan personeel van vlees en bloed worden ‘kosten gereduceerd en het comfort gemaximaliseerd‘, aldus het management.

Tablet

Daarnaast kunnen gasten toegang krijgen tot hun kamers met behulp van gezichtsherkenning, zodat sleutels niet nodig zijn. De voorzieningen op de kamers worden tot een minimum beperkt. Wanneer gasten iets nodig hebben kunnen ze dit aanvragen via een tablet.

Gasten kunnen bij aankomst terecht bij menselijk uitziende robots aan de servicedesk – Screenshot Henn na Hotel

Bovendien wordt in plaats van airconditioning de temperatuur van de kamers aangepakt op de lichaamstemperatuur van de gasten. Daarnaast heeft het bedrijf geïnvesteerd in energiezuinige methoden als zonne-energie om kosten te besparen.

‘In de toekomst willen we dat negentig procent van het werk in het hotel wordt gedaan door robots,’ zei Hideo Sawada, de algemeen directeur van Huis Ten Bosch, op een persconferentie. De naam van het hotel betekent tevens ‘verandering’.

Er zijn eenpersoons-, tweepersoons- en driepersoonskamers te krijgen in het hotel – Screenshot Henn na Hotel

In het hoogseizoen worden de kamers geveild waarbij de prijs flink kan oplopen – Screenshot Henn na Hotel

Veiling

‘In de toekomst hopen we duizend dezelfde hotels over de hele wereld te bouwen,’ zegt Sawada verder tegen Nikkei News. Een eenpersoonskamer kost ongeveer vijftig euro, voor een tweepersoonskamer betaalt een toerist bijna zeventig euro in het robot-hotel.

In het hoogseizoen wordt topdrukte verwacht, daarom worden de kamers voor die periode geveild onder de belangstellenden. De maximale prijs van een kamer kan dan oplopen tot ongeveer honderd euro per nacht. Het eerste gebouw dat deze zomer opent heeft 72 kamers, een tweede complex met eveneens 72 kamers volgt een jaar later.