Zo volgen computers uw gebaren, zelfs door een dikke muur

De technologie om met gebaren computers, smartphones en televisies te besturen, maakt stukje bij beetje een opmars. Hoe gaat deze techniek precies in zijn werk?

Wie een duurdere recente Samsung-televisie bezit, kan bijvoorbeeld zappen door met zijn hand voor het scherm heen en weer te wuiven.

Meer lezen over de digitale wereld? Lees dan het nieuwste nummer van Elsevier, dat vanaf donderdag in de winkel ligt. Of kies een abonnement dat bij u past!

Dat werkt met een HD-camera in de televisie, maar er zijn talloze manieren waarop apparaten kunnen volgen wat u met uw handen doet: via infraroodstraling, ultrasone geluidsgolven of, in het geval van smartphones, met de ingebouwde bewegingsmeter.

Draadloos internet

Al deze technologieën vereisen dat het apparaat u kan zien. Een team Egyptische wetenschappers vond een manier uit waarop computers gebaren kunnen volgen, zelfs als mensen buiten beeld of achter een muur staan.

Dat gebeurt via wifi, dat wordt gebruikt voor draadloos internet. Die stralen komen door, niet al te dikke, muren heen. Wanneer iemand in de buurt van een wifi-zender gebaren maakt, veroorzaakt dat bepaalde patronen in de straling. De wetenschappers ontwikkelden software, WiGest, die zulke patronen herkent.

Sticker

Bij testen bleek het systeem in bijna 88 procent van de gevallen gebaren juist te herkennen, zelfs als er andere mensen in de buurt stonden. Een muur tussen computer en gebaarder maakt de meting niet veel minder nauwkeurig.

Er is één maar: de wifi-ontvanger die nu standaard in laptops en mobiele telefoons zit, is niet accuraat genoeg om gebaren te volgen. Goed nieuws voor wie zich zorgen maakt om zijn privacy: over de camera in een laptop kun je nog een sticker plakken, maar wifi zet je niet zo maar uit.