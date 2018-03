In de toekomst iedereen online met ballonnen of drones

Google en Facebook willen de vier miljard mensen zonder internet online krijgen. Maar niet iedereen ontvangt de initiatieven van de twee giganten met open armen.

Voor wie dagelijks WhatsApp-berichten verstuurt en Buienradar checkt, is het moeilijk voor te stellen: tweederde van de wereldbevolking heeft nog nooit internet gebruikt. Daar komt, als het aan Google en Facebook ligt, snel verandering in.

De internetbedrijven zijn onafhankelijk van elkaar bezig om die vier miljard mensen aan onder meer Facebook en Twitter te helpen.

Ballonnen

Googles plan heet Project Loon. Het idee is om overal ter wereld draadloos internet beschikbaar te stellen met een netwerk van ballonnen met radiozenders. Die moeten op 20 kilometer boven de grond zweven. Google maakte begin maart bekend dat het zo’n ballon 187 dagen in de lucht had gehouden.

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg lanceerde de campagne Internet.org, waaraan ook bedrijven als Samsung en Nokia meedoen. Hij wil drones gebruiken om draadloos internet te verschaffen.

Ook stelde Internet.org in enkele landen een smartphone-app beschikbaar waarmee mensen kosteloos bepaalde websites – waaronder die van Facebook – kunnen bezoeken.

Advertenties

De campagne wekt wrevel bij telecombedrijven, meldde The Times of India vorige week. Die vinden dat Mark Zuckerberg zijn eigen belang dient met het charitatieve initiatief. Al die nieuwe internetters willen immers lid worden van Facebook, waardoor Zuckerberg meer advertenties kan verkopen.

De telecombedrijven verdienen er niets extra’s mee. ‘Het is haast alsof hij aan liefdadigheid doet, maar dan met mijn geld,’ zei Voda­fone-CEO Vittorio Colao.