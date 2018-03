Uw smartphone geprojecteerd op uw arm: sciencefiction of echt?

Een spannende blik in de toekomst: een polsband waardoor uw onderarm als touchscreen kan fungeren.

Het lijkt wel een scène uit een sciencefictionfilm: de hoofdpersoon schudt een keer met zijn pols en op zijn blote onderarm verschijnt een touch-screen waarmee hij zijn smartphone kan bedienen.

Op zijn huid lichten kleine icoontjes op. Door middel van lichte aanrakingen met zijn vinger kan hij berichtjes tikken, spelletjes doen en weersvoorspellingen bekijken. Als het aan de Franse ontwerpers van de Cicret Bracelet ligt, is dit de toekomst. Ze hopen binnenkort een prototype te kunnen maken.

Snelle polsbeweging

De Cicret Bracelet is een polsband met ingebouwde projector. Een kleine mobiele beamer projecteert het scherm van uw smartphone op uw huid. Het scherm is te activeren door een snelle polsbeweging. Dankzij acht sensoren kan uw arm als touchscreen functioneren.

Naast de projector en de sensoren zijn onder meer een ­geheugenkaart, snelheidsmeter, bluetooth en wifi in de polsband ingebouwd.

Fragment

Als het allemaal gaat werken tenminste. Vraag is bijvoorbeeld of het beeldscherm overdag of in een verlichte ruimte wel goed zichtbaar is op de blote huid. Het filmpje dat op de website van de ontwerpers staat, is weliswaar geen fragment uit een sciencefictionfilm, maar of de futuristische telefoon binnenkort ook werkelijk te koop is, is de vraag.

De ontwerpers proberen met een crowdfunding-project geld in te zamelen om een prototype te kunnen maken. Ze hebben daarvoor minimaal 850.000 euro nodig. Hoe duur de Cicret Bracelet wordt, mocht het project slagen, is niet bekend. Voorlopig blijft het bij een spannende blik in de toekomst.