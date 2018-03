Vier veelvoorkomende problemen door nieuwe Apple update

De lancering van de nieuwe versie van het Apple-besturingssysteem iOS 9 verloopt niet bepaald vlekkeloos. Veel gebruikers klagen over crashes en bugs.

De jaarlijkse update van het Apple besturingssysteem, iOS 9, werd woensdag vol trots aangekondigd door Apple. De update zou de accuduur van telefoons en tablets moeten verbeteren en bovendien zou iOS 9 minder bugs moeten bevatten dan zijn voorganger.

Dat laatste komt tot dusver niet helemaal uit. Vier veelvoorkomende problemen veroorzaakt door iOS 9:

1. De telefoon blijft na de update op een wit scherm hangen

Apple heeft volgens persbureau Reuters veel klachten binnengekregen over iPhones en iPads die na de update enkel een wit scherm laten zien. Het probleem kan alleen worden opgelost door een fabrieksreset uit te voeren. Daarbij verdwijnen wel alle bestanden. Vooral oudere Apple-modellen zouden risico lopen.

https://twitter.com/chimenevloo/status/644840887864958976



2. Mobiel internet werkt niet meer

De update naar iOS9 kan er ook voor zorgen dat de mobiele internetverbinding (3G en 4G) door de telefoon wordt geblokkeerd. Daarvoor waarschuwt internetaanbieder Ziggo. Ook andere aanbieders kampen met problemen. Apple zegt op zoek te zijn naar een oplossing.

Hmmm.. KPN heeft problemen met nieuwe besturingssysteem Apple: 4G werkt niet meer als je iOS 9 downloadt.. @KPNwebcare erkent probleem. — Niels Kalkman (@nielskalkman) September 17, 2015

3. Crashende apps

Dit is een probleem dat vaker speelt na updates van Apple. Het kan even duren voordat de ontwikkelaars van apps nieuwe, aangepaste versies aanbieden in de Appstore. Tot die tijd kunnen er allerlei rare bugs tevoorschijn komen, zoals bij apps voor openbaar vervoer.

.@9292 Ik hou wel van een raadsel, maar dit is wel onpraktisch #ios9 pic.twitter.com/tkPhrBzMu2 — Norbert Op 't Land (@norbertoptland) September 18, 2015

4. Accessoires worden niet meer herkend

In een aantal gevallen herkent de iPhone na het updaten aangesloten accessoires niet meer. Daardoor werken opladers, headsets en oordopjes niet meer.

Vorig jaar leverde de introductie van iOS 8 ook al grote problemen op. Apple kwam toen snel met diverse updates. Het kan handig zijn om even te wachten met de installatie van iOS 9, tot de grootste problemen verholpen zijn.