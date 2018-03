’s Nachts telefoon opladen gevaarlijk?

Het Verbond van Verzekeraars slaat alarm over de risico’s van telefoonopladers. Er zijn echter geen cijfers die de paniek onderbouwen. Hoe zit het nu met die exploderende mobieltjes?

Het aantal brandclaims daalde vorig jaar licht, van 104.338 naar 103.657. Dat komt volgens het Verbond van Verzekeraars waarschijnlijk doordat er weinig dagen waren met heftig noodweer, zoals onweer en wolkbreuken. Dergelijke omstandigheden zorgen vaak voor veel claims. Ongeveer de helft van de branden zou ontstaan door elektronische apparaten, valt te lezen op de website van de vereniging.

Drie fabels over opladen

1. De accu van een smartphone moet helemaal leeg zijn voordat hij opnieuw mag worden opgeladen. Dit heeft geen enkele toegevoegde waarde. De levensduur van accu’s gaat er niet op vooruit, zoals vaak wordt beweerd.

2. Smartphones moeten bij het eerste gebruik volledig worden opgeladen. Voordat de smartphone aan zijn grote opmars begon, was dit inderdaad belangrijk voor de calibratie van accu’s, maar tegenwoordig heeft ook deze praktijk geen enkel nut meer.

3. Als een accu niet meer goed werkt, helpt het om hem een tijdje in de ijskast te leggen. Dit kan ongewenste effecten hebben op de chemicaliën in de accu.

Waarin schuilt het vermeende gevaar?

Onder de categorie ‘brand door elektronische apparaten’ valt ook het opladen van smartphones, laptops en tablets. Steeds meer woningbranden zouden ontstaan doordat mensen hun telefoon

’s nachts te lang laten opladen en die daardoor oververhit raken, met alle gevolgen van dien. Maar exacte cijfers heeft het Verbond niet: ‘We zien een stijgende trend, maar we hebben nog niet alles doorberekend. Dat gebeurt op de langere termijn,’ zegt een woordvoerder.

Het is op zich niet verwonderlijk dat elektronische apparaten steeds vaker tot brand leiden: er komt elk jaar meer elektronica bij. Maar dat het ’s nachts opladen van de mobiele telefoon de kans op brand wezenlijk verhoogt, blijkt niet uit de cijfers.

Geen reden tot onrust

Zo blijkt dat het te lang opladen, ofwel het ‘overladen’, van mobiele apparaten vooral vóór de opkomst van de smartphone een gevaar vormde, terwijl dit volgens het Verbond nog steeds een belangrijke risicofactor is voor brand. Al jaren worden opladers laptops, smartphones en tablets zo gefabriceerd dat overladen niet meer mogelijk is: wanneer het apparaat volledig is opgeladen, stopt de oplaadkabel er automatisch mee.

Ook wijst het Verbond op de risico’s van het gebruik van niet-originele opladers. ‘Vooral het gebruik van goedkope alternatieven uit Azië moeten mensen vermijden,’ zegt de woordvoerder. Niet geheel onterecht: prullerige Chinese opladers missen vaak de technologie die de originele producten wel bevatten. de kans op overladen is met zo’n kabeltje dus wel mogelijk, maar het Verbond beschikt niet over cijfers die ondersteunen dat dit inderdaad steeds vaker voor brand zorgt. Een Samsung-telefoon opladen met een HTC-oplader, beide gerenommeerde merken, is overigens geen enkel probleem.