Stop met zeuren: we hebben recht op ongezond leven

We mogen niet meer roken. Niet meer in de kroeg, niet meer op het werk, niet meer in het vliegtuig. Eigenlijk mogen we ook niet meer drinken. En eten mag nog maar tot op zekere hoogte.

Als we de gezondheidspolitie de kans geven, mogen we straks geen cola meer drinken, geen roze koeken en gebakjes meer snoepen, geen chips meer wegwerken en niet meer naar McDonald’s.

Afrika

Daar is iets voor te zeggen, maar nog meer is er tegen. Wat is het eerste dat uitgehongerde medemensen in Afrika en Azië doen wanneer ze iets meer geld krijgen? Gaan ze een bordje rauwe wortelen eten? Kopen ze een visje, nemen ze abonnement op de sportschool?

Nee, ze gaan roken, ze gaan zuipen en een vette bek halen!

Nederland: een gevangenis van regels met de overheid als aasgier

Gezeur

Dus laten we een keer ophouden met dat gezeur over gezond en ongezond leven.

In de eerste plaats weet niemand wat gezond en ongezond is en in de tweede plaats is het recht op ongezond leven een van de basisbehoeften in het leven.

Porno

Mijn Elsevier-collega Gerry van der List heeft ooit betoogd dat je de democratische kwaliteit van een samenleving kunt aflezen aan hoe er tegen pornografie wordt aangekeken. Porno is vaak weerzinwekkend maar samenlevingen die porno verbieden, zijn nog weerzinwekkender.

Idem voor frikadellen, patatje-oorlog, cola en bonbons. Het is smerig, het is ongezond maar hoera, lang leve de samenlevingen die niet overwegen om belasting op deze primaire levensbehoeften te heffen.