Een elektrische auto houdt van opwarming

Een elektrische auto is bedoeld om de opwarming tegen te gaan. Anders gezegd, het is de bedoeling dat hij (samen met onder meer de windmolen, de zonnecel, het urineren onder de douche, het consumeren van voedsel uit de directe omgeving en nog wat van die briljante ideeën) helpt om de planeet een tikje af te koelen.

Dat maakt het des te amusanter dat de elektrische auto niet van kou houdt. Ik rij nu bijna een jaar in een semi-elektrische auto – met dank aan u, belastingbetaler, aan de elektriciteitsmaatschappijen, de gemeente Rotterdam, de uitgever van Elsevier en nog enkele partijen die bedwelmd door Gore, Greenpeace, GroenLinks en consorten hebben besloten hun portemonnee open te sperren om mij en nog vierduizend andere Nederlanders aan een ‘groene’ en ‘duurzame’ auto plus aan oplaad-palen en -punten te helpen.

Batterijen

Die auto (een Opel Ampera) heeft een aardige partij batterijen. Ze leveren bijna 10 kilowattuur. Maar tien kilowattuur in de zomer is anders dan tien kilowattuur in de winter.

Midden in de zomer haal ik 70.000 stille en schone meters. Als ik de airco afzet en niet harder dan tachtig kilometer per uur rij, scoor ik zelfs tachtig kilometer. Maar gedurende de afgelopen, ijzige weken haalde ik met die tien kilowattuur vaak maar veertig kilometer. En er zaten dagen bij dat er maar dertig in het vat zat. Zeven uur ’s ochtends, berenkoud, ruitenblower maximaal, ruitenwissers, stoelverwarming, u kent het.

Stoelverwarming

Volgens de aanwijzingen die mijn oh zo groene en duurzame auto af en toe in de cockpit projecteert mag dat helemaal niet, ruimteverwarming is immers een buitengewoon inefficiënte manier om ruimte te verwarmen, maar ja, als het min tien is, vind ik het niet aangenaam om middels stoelverwarming slechts de bips boven het vriespunt uit te tillen.

Ook mensen die niet in een elektrische auto rijden, zouden van dit tegenvallende wintergedrag kunnen weten. In een elektrische auto zitten dezelfde (lithium-ion)batterijen als in een mobiele telefoon en die presteren nu eenmaal het best bij 25 tot 30 graden, laten we zeggen bij een aangenaam broeikasbriesje.

Mijn voorlopige conclusie is dus dat elektrische auto’s, bij de huidige stand van de batterijtechnologie, niet geschikt zijn voor landen ten noorden van de Sahara. Overigens ook niet voor landen ten zuiden van de Sahara.