Of kweekvlees een succes wordt, is geen kwestie van smaak

Wetenschappers van de Universiteit Maastricht presenteerden maandag in Londen een hamburger van gekweekt vlees. Het is de vraag of die ooit op uw bord belandt.

De prestatie van hoogleraar Mark Post om eetbaar dierlijk vlees te kweken in een laboratorium, was indrukwekkend. De mediagenieke Post gaf in Londen een gestroomlijnde presentatie in vlekkeloos Engels, die op internet wereldwijd live werd gevolgd en waarmee hij goede reclame maakte voor de Nederlandse wetenschap.

Maar hoe revolutionair is die hamburger van gekweekt vlees? Amerikaanse wetenschappers berichtten deze week over hun geslaagde poging om in het laboratorium uit menselijke cellen een oor te kweken.

Koud kunstje

Een oor! Dus niet een hoopje weefsel, zonder vet en bloed, maar een echte oorschelp. En eerder al wisten andere wetenschappers een lever te kweken. Zo bezien is zo’n hamburger een koud kunstje.

Het ging bij de presentatie steeds over die ene vraag: hoe smaakt hij? Nou, afgaand op de proefnotities van de maker en twee aanwezigen Londen: mwah, redelijk.

Maar smaak is nauwelijks van belang. Kweekvlees zal nooit een alternatief zijn voor een eersteklas stuk ossenhaas. Post is de eerste om dat te erkennen. Gekweekt vlees kan volgens hem wel een rol spelen in bijvoorbeeld diepvriesmaaltijden, waarin de smaak minder van belang is. Niemand had tenslotte in de gaten dat daar nu en dan paardenvlees in zat.

Astronomisch

Grootschalig gebruik van kweekvlees komt – nog los van de technische en praktische uitdagingen – alleen van de grond als dat financieel interessant is voor de producenten van dergelijke maaltijden. Vooralsnog zijn de kosten astronomisch. Omgerekend kostte deze hamburger 245.000 euro.

De vraag is dus hoeveel geld en geduld de financier van het project, Google-oprichter Sergey Brin, nog in gekweekt vlees wil investeren. Brin, getrouwd met een biotechnoloog, investeerde in de laboratoriumburger in de overtuiging dat er iets moet worden gedaan aan dierenleed.

Succes

Maar wil gekweekt vlees op termijn een succes worden, dan zal het nog veel goedkoper moeten worden. Post schat dat de kosten voor een kilo gekweekt vlees over een aantal jaar zo’n 70 euro zullen zijn.

Dat is al een stuk betaalbaarder, maar nog altijd hoger dan de prijs van een stuk eersteklas entrecote en heel veel hoger dan een kilo rundergehakt.

Hamburger van kweekvlees getest

In Londen is maandag de eerste in het labatorium gekweekte hamburger gepresenteerd. De Nederlandse wetenschapper Mark Post schotelde de hamburger voor aan de Amerikaanse journalist Josh Schonwald en de Oostenrijkse voedselwetenschapper Hanni Rützler.